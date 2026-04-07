Вице-президент США призвал народ Венгрии бороться против бюрократов ЕС

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с призывом к народу Венгрии бороться против бюрократов Европейского союза в Брюсселе в деле защиты суверенитета своей страны.
"Выступите ли вы против бюрократов в Брюсселе? Встанете ли вы на защиту суверенитета и демократии?" – сказал Вэнс, выступая на митинге в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана и его партии в Будапеште.
Во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште Вэнс заявил, что Брюссель намерен разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру.
В ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.