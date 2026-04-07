Вице-президент США призвал народ Венгрии бороться против бюрократов ЕС - РИА Новости, 07.04.2026
19:36 07.04.2026
Вице-президент США призвал народ Венгрии бороться против бюрократов ЕС

Вэнс призвал народ Венгрии бороться против бюрократов ЕС в Брюсселе

© REUTERS / Jonathan Ernst — Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с призывом к народу Венгрии бороться против бюрократов Европейского союза в Брюсселе в деле защиты суверенитета своей страны.
"Выступите ли вы против бюрократов в Брюсселе? Встанете ли вы на защиту суверенитета и демократии?" – сказал Вэнс, выступая на митинге в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана и его партии в Будапеште.
Во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште Вэнс заявил, что Брюссель намерен разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру.
В ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
