В Брюсселе хотят уничтожить экономику Венгрии, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.04.2026
17:51 07.04.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo — Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Официальный Брюссель хочет уничтожить экономику Венгрии и ненавидит премьер-министра страны Виктора Орбана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались сделать Венгрию менее энергонезависимой. Они пытались увеличить расходы для венгерских потребителей, и все это они делали, потому что ненавидели его (Орбана - ред.)", - сказал Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.
Он также охарактеризовал попытки вмешательства в парламентские выборы в Венгрии как "один из худших примеров" на его памяти.
Ранее в ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
