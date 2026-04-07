В Брюсселе хотят уничтожить экономику Венгрии, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Официальный Брюссель хочет уничтожить экономику Венгрии и ненавидит премьер-министра страны Виктора Орбана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались сделать Венгрию менее энергонезависимой. Они пытались увеличить расходы для венгерских потребителей, и все это они делали, потому что ненавидели его (Орбана - ред.)", - сказал Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.
Он также охарактеризовал попытки вмешательства в парламентские выборы в Венгрии как "один из худших примеров" на его памяти.
Ранее в ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.