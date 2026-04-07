За что ее любить: рецепт чемпионского образа Камилы Валиевой

Камила Валиева вышла после возвращения с новой программой и сразу же от нее отказалась. Что творит чемпионка? РИА Новости Спорт раскрывает, какие детали вернут ее на трон женского одиночного катания.

Самая слабая программа

Дебют Валиевой с полноценной короткой программой случился на Кубке Первого канала. Сама Камила призналась, что постановка Никиты Михайлова "Утомленное солнце" изначально задумывалась как проект на один турнир. "Эта программа никуда дальше не пойдет… …Мне понравилось… …Я свою задачу выполнила… …На следующий сезон это будут другие постановки", - рассказала она в интервью Алине Загитовой

Это очень радует: из всех номеров Валиевой, показанных на публике после окончания дисквалификации, именно "Утомленное солнце" выглядит самым слабым. Даже не в оптимальном состоянии Камила смотрится на тридцать голов сильнее музыки и красивее платья. Будем считать, что музыка (кстати, выбор самой фигуристки) - это реверанс в адрес Татьяны Навки , которая так много сделала для Камилы за последний год. Ее танго "Утомленное солнце" с Маратом Башаровым когда-то стало поп-культурным явлением. Правда, Навка каталась под оригинальную композицию со всеми ее переливами граней - ламповый звук патефона, ностальгический голос Леонида Утесова и возможность создать настоящий спектакль благодаря формату шоу.

Валиевой, когда она будет возвращаться всерьез, не стоит играть на поле Алисы Лю . Лучше не брать в качестве музыкального сопровождения невнятный кавер на знаковую песню, который потеряется среди других треков даже в плейлисте для пробежек.

Нужно что-то железобетонно демонстрирующее хороший вкус постановщика, фигуристки и всей ее команды - созерцательная классика вроде Клода Дебюсси , Фредерика Шопена и Моцарта.

Или же образная, характерная и узнаваемая - игривая Китри из "Дон Кихота", например. Да даже обычно ругаемая Кармен - мало кому может так подойти роль знойной испанки с табачной фабрики, как Валиевой с ее нынешней фактурой. Чего бы не хотелось, так это тяжеловесной классики вроде "Тоски" Пуччини и "Манфреда" Чайковского. Возвращаться из пепла под реквием - слишком уж сложный оксюморон.

Помните, что у нее новая жизнь

На недавнем турнире "Русский вызов" Валиева каталась под музыку к фильму "Белый ворон". Минималистичный саундтрек с иглой драмы и скрытой болью, дополненный известной историей в либретто - хороший инструмент, чтобы напомнить всем, за что мир когда-то полюбил Валиеву. Есть только одно пожелание для команды. Очень хочется, чтобы Камиле полностью обновили арсенал связок и фишек. Теперь у нее новая жизнь, новый тренер и новое будущее, так что прежние выпады и взмахи выглядят как приветы из прошлого, которые не очень радуют.

Неочевидный классный вариант, который можно рассмотреть - этническая музыка с соответствующей хореографией. В декабре 2025 года Камила выступила в Китае под живое исполнение пианиста Лан Лана перед хоккейным матчем KHL World Games 2026. В специально написанной композиции сплелись китайские народные мотивы и настроение русского балета. В такой теме удачно раскрывается внутренняя глубина Валиевой, оказываются незаменимы ее длинные гибкие руки. К тому же есть из чего выбрать - подойдет самая разная этника от японской и китайской культуры до танцев народов России

Еще один симпатичный номер под песню "Прекрасное далеко" Валиева показала на шоу Навки. Гимн уходящей юности, предвкушение взросления со всеми его преградами и все же надежда на счастливое будущее - то, что нужно ей в данный момент. Как раз с посылом "От чистого истока я начинаю путь" Камила перезапускает карьеру.

Когда она выступала на шоу "20 лет победам Турина" с олимпийской программой "Болеро", не смогла сдержать улыбку, вставая в стартовую позу. И только усилием воли подавила ее, отработав свое несовпадение с образом как профессиональная актриса. Откуда взялась улыбка? Вряд ли ее щекотали перед выходом на лед, и уж точно она не вспомнила смешной анекдот в этот момент. Просто у нее больше не болит. И разве не забавно вот так запросто взять и в новом красном платье сверкнуть постановкой, в которой четыре года назад ты практически попрощалась со спортом.