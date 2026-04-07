Генпрокуратура потребовала уволить краснодарского вице-губернатора
16:45 07.04.2026 (обновлено: 17:39 07.04.2026)
Генпрокуратура потребовала уволить краснодарского вице-губернатора

РИА Новости: ГП потребовала уволить вице-губернатора Краснодарского края Коробку

© Фото : Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского краяАндрей Коробка
Андрей Коробка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Андрей Коробка. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ заявила требование об увольнении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Краснодара во вторник приступил к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки. Помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная – больше в разы. Во вторник суд арестовал Андрея Коробку на 2 месяца.
"Фактически Коробка занимается повышением благосостояния не жителей Краснодарского края, а… подконтрольных организаций и крестьянских фермерских хозяйств за счет государственной муниципальной собственности. Изложенное препятствует дальнейшему нахождению Коробки на государственной должности заместителя губернатора Краснодарского края, в связи с чем для пресечения его правоправной деятельности он подлежит увольнению на основании части 1 статьи 13.1 ФЗ-273 "О противодействии коррупции", - заявил представитель Генпрокуратуры России.
Кроме того, представитель Генеральной прокуратуры попросил суд досрочно прекратить полномочия депутатов муниципального образования Динской район Краснодарского края в связи с утратой доверия.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарАндрей КоробкаГенеральная прокуратура РФ
 
 
