Полиция рассказала подробности нападения подростка на учителя в Добрянке
07:49 07.04.2026 (обновлено: 09:28 07.04.2026)
Полиция рассказала подробности нападения подростка на учителя в Добрянке

© Фото : Администрация Добрянского муниципального округа/ВКонтакте
Школа № 5 в Добрянке, Пермский край, в котором произошло убийство учительницы
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Учитель, на которую с ножом напал подросток в Пермском крае, была его классным руководителем, сообщает ГУ МВД по региону.
Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке, педагог в больнице, врачи борются за его жизнь.
"Сегодня около 8.00 (6.00 мск) ученик 9 класса одной из школ в Добрянка на крыльце общеобразовательного учреждения нанес ножевое ранение своему классному руководителю", - сообщает краевое ведомство в своем Telegram-канале.

В полиции уточнили, что сейчас несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции, выясняются мотивы действий нападавшего. Собранные материалы будет направлены в следственные органы.
Сотрудники СК осматривают школу в Пермском крае, в которой произошло убийство учительницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Добрянке задержали подростка, напавшего с ножом на учителя
07:35
 
