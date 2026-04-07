Турция не одобряет разрушение Ирана, заявил Эрдоган

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Турция не одобряет действия, направленные на полное разрушение Ирана, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные проблемы.
"Президент Эрдоган заявил, что мы не одобряем действия, направленные на полное разрушение Ирана, и не считаем правильной позицию Ирана по отношению к братским странам региона, а также подчеркнул, что каждый человек с совестью должен отстаивать мир и сосредоточиться на дипломатии", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что, если не будет положен конец беззаконию Израиля в Газе и других местах, регион будет по-прежнему лишен мира.
Эрдоган заявил о риске большой катастрофы на Ближнем Востоке
26 марта, 16:53