Власти Турции назвали напавших на консульство Израиля террористами

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала террористами напавших на консульство Израиля, продолжит борьбу с ними.
"Быстрое и решительное вмешательство наших сил безопасности предотвратило потенциальную угрозу еще большего масштаба. Личности террористов установлены - и в отношении данного инцидента начато расследование", - заявил в соцсети Х глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
"Это вероломное нападение ни в коей мере не ослабит нашу веру и решимость в достижении наших целей - Турции без терроризма и региона без терроризма. Наше государство будет и впредь с упорством и решимостью продолжать борьбу против любых угроз и провокаций", - добавил политик.