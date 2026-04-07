МВД Турции раскрыло детали о напавших на консульство Израиля

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Один из напавших на консульство Израиля в Стамбуле связан со "злоупотребляющей религией" организацией, двое других являются братьями, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.

"В Стамбуле были обезврежены трое человек, вступившие в перестрелку с нашими полицейскими, несущими службу перед зданием Yapı Kredi Plaza. В ходе перестрелки двое наших героических полицейских получили легкие ранения",- написал министр в Х.