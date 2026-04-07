МВД Турции раскрыло детали о напавших на консульство Израиля - РИА Новости, 07.04.2026
13:35 07.04.2026 (обновлено: 13:37 07.04.2026)
МВД Турции раскрыло детали о напавших на консульство Израиля

МВД Турции установило личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

© REUTERS / Murad Sezer — Турецкая полиция в районе консульства Израиля в Стамбуле, где произошла стрельба
Турецкая полиция в районе консульства Израиля в Стамбуле, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкая полиция в районе консульства Израиля в Стамбуле, где произошла стрельба
АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Один из напавших на консульство Израиля в Стамбуле связан со "злоупотребляющей религией" организацией, двое других являются братьями, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Вооруженное нападение было совершено на консульство Израиля в Стамбуле во вторник. Один из напавших был ликвидирован, двое других ранены. В результате нападения ранены двое полицейских. Консульство расположено в стамбульском районе Левент, на седьмом этаже бизнес-центра.
"В Стамбуле были обезврежены трое человек, вступившие в перестрелку с нашими полицейскими, несущими службу перед зданием Yapı Kredi Plaza. В ходе перестрелки двое наших героических полицейских получили легкие ранения",- написал министр в Х.
По его словам, "личности террористов установлены".
"Установлено, что один из них, прибывший в Стамбул на арендованном автомобиле из Измита, имеет связи с организацией, злоупотребляющей религией; у одного из двух террористов, двое из которых являются братьями, имеется судимость за наркотики",- уточнил глава МВД Турции.
