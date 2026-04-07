МВД Турции раскрыло детали о напавших на консульство Израиля

АНТАЛЬЯ, 7 апр - РИА Новости. Один из напавших на консульство Израиля в Стамбуле связан со "злоупотребляющей религией" организацией, двое других являются братьями, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
"В Стамбуле были обезврежены трое человек, вступившие в перестрелку с нашими полицейскими, несущими службу перед зданием Yapı Kredi Plaza. В ходе перестрелки двое наших героических полицейских получили легкие ранения",- написал министр в Х.
По его словам, "личности террористов установлены".
"Установлено, что один из них, прибывший в Стамбул на арендованном автомобиле из Измита, имеет связи с организацией, злоупотребляющей религией; у одного из двух террористов, двое из которых являются братьями, имеется судимость за наркотики",- уточнил глава МВД Турции.