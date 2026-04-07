Турция отвергнет идею Киева о поставках СПГ через Босфорский пролив - РИА Новости, 07.04.2026
17:45 07.04.2026
Турция отвергнет идею Киева о поставках СПГ через Босфорский пролив

Middle East Eye: Турция отвергнет идею Киева поставлять СПГ через Босфор

© Depositphotos.com / seqoyaВид на Стамбул в Турции
Вид на Стамбул в Турции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Depositphotos.com / seqoya
Вид на Стамбул в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Турция снова собирается отвергнуть неоднократно выдвигаемую Украиной идею разрешить ей обеспечивать себя СПГ через Босфорский пролив с помощью танкеров, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на турецкого чиновника.
Анкара и Киев не первый раз обсуждают подобную идею. Так, еще в 2015 году Киеву отказали в пропуске СПГ-танкеров. Тогда посол Турции на Украине Йонет Джан Тезель пояснил отказ угрозой безопасности для густонаселенного Стамбула: в случае аварий на таком танкере последствия для города были бы разрушительными.
"Правительство Турции, скорее всего, отвергнет предложение Киева о поставках СПГ Украине через Босфор, и укажет при этом на соображения безопасности и долгосрочные последствия", - говорится в публикации.
Отмечается, что это предложение было вновь выдвинуто украинской стороной на выходных.
По словам неназванного турецкого чиновника, танкеры с СПГ могут представлять серьезную угрозу: любой взрыв может нанести непоправимый ущерб и привести к тяжелым потерям. Он также указал на то, что разрешение подобного транзита приведет к увеличению числа судов в проливе и подтолкнет Румынию и Болгарию использовать его для своих поставок СПГ.
По данным издания, Анкара вместо экспорта СПГ через пролив предлагает использовать пролегающие между Турцией и Украиной трубопроводы.
