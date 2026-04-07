В Турции проходит антинаркотическая операция против знаменитостей

13:54 07.04.2026
Полиция в Турции. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 7 апр – РИА Новости. Новая волна антинаркотической операции в отношении представителей шоу-бизнеса проходит в Турции, по ряду известных лиц вынесены решения о задержании, сообщает газета Türkiye.
"В рамках расследования по делам, связанным с наркотиками, вынесены решения о задержании ряда известных представителей шоу-бизнеса", — сообщает издание.
По данным газеты, среди фигурантов значатся певцы Симге Сагын, Мелек Моссо, Деха Билимлиер, Мустафа Джеджели, Эрсай Юнер, Асли Сипахи Хаджысулейманоглу, Бенгю Эрден, а также актёр Ибрагим Челиккол.
Отмечается, что расследование продолжается, подробности дела и возможные обвинения пока не раскрываются.
