Турция доводит до Запада риски атак на энергообъекты, сообщил источник
03:19 07.04.2026
Турция доводит до Запада риски атак на энергообъекты, сообщил источник

Стенд компании "Газпром" с логотипом газопровода TurkStream
Стенд компании "Газпром" с логотипом газопровода TurkStream. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 7 апр – РИА Новости. Турция доводит до сведения стран региона и западных партнеров риски атак на энергетическую инфраструктуру на фоне конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"Анкара регулярно информирует как региональные государства, так и западных партнеров о потенциальных рисках атак на энергетические объекты и необходимости их предотвращения", - сообщил источник.
По его словам, соответствующие сигналы передаются по дипломатическим каналам и в рамках международных контактов.
Источник подчеркнул, что Турция рассматривает защиту энергетической инфраструктуры как приоритетный вопрос национальной и региональной безопасности.
Ранее Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
Газопровод "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность - 31,5 миллиард кубометров газа в год.
В миреТурцияРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныТурецкий потокГолубой поток
 
 
