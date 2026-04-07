Турция доводит до Запада риски атак на энергообъекты, сообщил источник

АНТАЛЬЯ, 7 апр – РИА Новости. Турция доводит до сведения стран региона и западных партнеров риски атак на энергетическую инфраструктуру на фоне конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

« "Анкара регулярно информирует как региональные государства, так и западных партнеров о потенциальных рисках атак на энергетические объекты и необходимости их предотвращения", - сообщил источник.

По его словам, соответствующие сигналы передаются по дипломатическим каналам и в рамках международных контактов.

Источник подчеркнул, что Турция рассматривает защиту энергетической инфраструктуры как приоритетный вопрос национальной и региональной безопасности.

Ранее Песков заявлял, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.