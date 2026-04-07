"Погибнет целая цивилизация". Время ультиматума Трампа Ирану на исходе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Президент США вынужден действовать в условиях цейтнота. Операция "Эпическая ярость" продолжается без малого полтора месяца, и через пару недель придется согласовывать боевые действия с конгрессом. Между тем Тегеран отклоняет все ультиматумы. В ответ хозяин Белого дома грозит Ирану армагеддоном. О том, к чему это все может привести, — в материале РИА Новости.
Время "Ч"
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — написал Трамп в Truth Social сразу после ударов американо-израильской коалиции по острову Харк — главному иранскому хабу в Персидском заливе, через который проходит до 90% нефтяного экспорта исламской республики.
Двадцать первого марта президент США потребовал открыть Ормузский пролив. Спустя несколько дней направил Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Потом было еще несколько подобных заявлений. И вот заканчивается срок последнего ультиматума.
"Помните, как я дал Ирану десять дней на заключение сделки или открытия Ормузского пролива? Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них", — написал Трамп в субботу в Truth Social.
На пресс-конференции в понедельник он уточнил: дедлайн — 7 апреля в 20:00 по Вашингтону (3:00 8 апреля по Москве). В случае отказа — "день электростанций и мостов". То есть таковы цели новых авиационных и ракетных ударов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи расценил это как признание в военных преступлениях.
Дипломатия ультиматумов
Официально 15 пунктов, на которых настаивает Трамп, не разглашались. Однако главное известно: отказ Тегерана от ядерной и ракетной программы, прекращение поддержки союзников в регионе, открытие Ормузского пролива.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану
Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану
Иранские власти отрицали переговоры с США, хотя Трамп утверждал, что дипломатические контакты сохраняются. В понедельник в Тегеране сообщили, что ответили Вашингтону через Пакистан.
Там десять пунктов, утверждают иранские информагентства. Прежде всего — никакого перемирия. Выдвигаются встречные требования: полное прекращение боевых действий, отказ от ударов по "Хезболле" в Ливане, снятие санкций, предоставление прочных гарантий мира.
По данным The New York Times, речь также идет об Ормузском проливе. Блокада снимается, но проход каждого танкера — два миллиона долларов. Деньги Иран делит с Оманом, расположенным на другом берегу.
© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Emilio Morenatti
Дым на месте израильского удара в Бейруте
Трамп назвал это предложение существенным, но недостаточно хорошим. И теперь весь мир следит за тем, как он поступит дальше. Ведь время заканчивается не только у Тегерана.
Сроки поджимают
В соответствии с Конституцией США, войны объявляет конгресс. Вместе с тем у президента как у верховного главнокомандующего есть право использовать вооруженные силы для защиты национальных интересов. Резолюция о военных полномочиях, принятая в 1973-м, ограничивает это сроком в два месяца.
Формально Вашингтон никому не объявлял войну со времен Второй мировой. Но боевые действия все равно приходилось согласовывать с конгрессом. Так было, например, при вторжении в Афганистан и Ирак.
© REUTERS / US NavyИстребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана
© REUTERS / US Navy
Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана
Двухмесячный срок подходит к концу, и Белый дом спешит. Если не успеть, то в конгрессе возникнут сложности. Этим и объясняется желание Дональда Трампа поскорее "заключить сделку".
Придется закругляться
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, добиться одобрения дальнейших боевых действий в конгрессе действительно очень сложно.
"В середине апреля законодатели вернутся из пасхального отпуска. Какого-то особого настроя продолжать войну среди них я не вижу. Демократы планируют блокировать выделение 200 миллиардов долларов Трампу на этот конфликт", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Поэтому президент пытается активизировать боевые действия и накалить обстановку.
"Он надеется на какой-то сокрушительный удар — с атаками на гражданскую инфраструктуру. Возможно, с высадкой десанта на разные объекты, включая АЭС "Бушер", — предполагает Дудаков.
Однако к концу апреля, убежден он, конфликт в любом случае придется завершать.
Дорогая цена
Причин для этого хватает — война не пользуется популярностью у населения. По данным соцопроса, проведенного The Economist и YouGov в конце марта, 59% американцев выступают против боевых действий и лишь 28% поддерживают. Причем число сторонников операции "Эпическая ярость" за две недели ощутимо снизилось.
Что касается наземного вторжения, против — 62% респондентов. И даже среди тех, кто за республиканцев, — 37%.
© REUTERS / Ken CedenoКапитолий в Вашингтоне
© REUTERS / Ken Cedeno
Капитолий в Вашингтоне
Помимо неясных целей и неубедительных путей их достижения, сказываются и экономические издержки. Бензин продолжает дорожать, и сама операция очень недешевая. Оценки разнятся. Financial Times приводит мнение Элейн Маккаскер, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства, ранее занимавшей пост в финансовом управлении Пентагона и ВМС США: от 22,3 до 31 миллиарда долларов. Это и стоимость развертывания дополнительных сил на Ближнем Востоке, и ущерб от потери и ремонта оборудования, техники. По расчетам Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, один день войны обходится в более скромные полмиллиарда. А портал Iran War Cost Tracker считает, что на конфликт уже потратили свыше 44 миллиардов долларов налогоплательщиков.
Ситуацию осложняют и политические скандалы — в частности, увольнение начальника штаба сухопутных сил США Рэнди Джорджа по решению Пита Хегсета многие в Пентагоне сочли атакой на военную элиту. Более того, как сообщает Axios, демократы в палате представителей готовят инициативу об отставке министра войны.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме
Для этого потребуются две трети голосов, поэтому шансов на успех немного. Однако положение у команды Трампа и без того непростое.
Все это способно подтолкнуть Белый дом к радикальным шагам.
Если же худшие опасения не подтвердятся, итог войны может быть парадоксальным: США, обладающие кратно превосходящей мощью, не добьются своих целей, а Иран, несмотря на колоссальный ущерб, понесенный во время боевых действий, и потери в высшем руководстве, получит контроль над Ормузским проливом и дополнительный источник дохода. Это было бы болезненным поражением Вашингтона.
