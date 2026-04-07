МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 360 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Новогригоровка, Водянское, Красный Кут, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Райполе и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18