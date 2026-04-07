Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 07.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.04.2026
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий группировки «Центр» за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 360 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Новогригоровка, Водянское, Красный Кут, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Райполе и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
