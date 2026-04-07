ЦАХАЛ заявила об ударах по восьми мостам в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по восьми мостам в Иране, которые, по утверждению военных, использовались в том числе для транспортировки оружия и военной техники.
Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанесла удары по железным дорогам и мостам в Исламской республике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.