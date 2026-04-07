ЦАХАЛ заявила о серии авиаударов по инфраструктуре в Тегеране

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что совершила серию воздушных атак по инфраструктуре в Тегеране и некоторых других районов Ирана.
"Недавно ЦАХАЛ завершил серию авиаударов с целью нанесения ущерба инфраструктуре ... в Тегеране и других районов Ирана", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.