Трамп планирует продолжить оказывать давление на Иран, утверждает WSJ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует продолжить оказывать "максимальное давление" на Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Трампа.
Ранее американский лидер на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование сегодня, подчеркнув, что не хотел бы этого.
"Он планирует продолжить оказывать максимальное давление на Иран, и его публичные комментарии направлены на демонстрацию того, чтобы продемонстрировать, каким агрессивным он может быть", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.