Трамп планирует продолжить оказывать давление на Иран, утверждает WSJ - РИА Новости, 07.04.2026
18:51 07.04.2026
WSJ: Трамп планирует продолжить оказывать максимальное давление на Иран

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует продолжить оказывать "максимальное давление" на Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Трампа.
Ранее американский лидер на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование сегодня, подчеркнув, что не хотел бы этого.
"Он планирует продолжить оказывать максимальное давление на Иран, и его публичные комментарии направлены на демонстрацию того, чтобы продемонстрировать, каким агрессивным он может быть", - говорится в сообщении издания.
Впрочем, как отмечает другой чиновник из администрации Трампа, решение о том, что будет делать Вашингтон, если Тегеран не пойдет на сделку до установленного крайнего срока, еще не было принято.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
