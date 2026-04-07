СМИ узнали, что случилось с Трампом из-за Ирана

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался в деликатном положении из-за угроз Ирану, пишет BBC.
"Если соглашения не будет, Трамп может снова перенести дедлайн — уже в четвертый раз за три недели. Но отступление после красочных угроз может подорвать его авторитет", — говорится в материале.
Дональд Трамп отказывается раскрывать свои дальнейшие шаги, но регулярно выступает с угрозами и ставит различные ультиматумы. Срок действия последнего истекает в 3:00 мск в среду: глава Белого дома требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.