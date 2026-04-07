Instagram* потерял три товарных знака в России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Социальная сеть Instagram* потеряла три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию знака Instagram* и двух логотипов соцсети в цветном и монохромном виде компания подала в августе 2015 года, в июле и в августе 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. На данный момент срок товарных знаков истек.
Под этими товарными знаками Instagram* мог осуществлять услуги рекламы и продвижения товаров, а также предоставлять маркетинговые, рекламные и консультационные услуги.
Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*.