Instagram* потерял три товарных знака в России - РИА Новости, 07.04.2026
05:57 07.04.2026 (обновлено: 10:01 07.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Социальная сеть Instagram* потеряла три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию знака Instagram* и двух логотипов соцсети в цветном и монохромном виде компания подала в августе 2015 года, в июле и в августе 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. На данный момент срок товарных знаков истек.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
5 марта, 22:17
Под этими товарными знаками Instagram* мог осуществлять услуги рекламы и продвижения товаров, а также предоставлять маркетинговые, рекламные и консультационные услуги.
Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Раскрыто, сколько компаний запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях
26 марта, 07:07
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
