Войска "Запада" нанесли поражение ВСУ в районах Харьковской области и ДНР

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Паламаревка, Шийковка, Великая Шапковка, Лесная Стенка, Червоный Оскол в Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18