Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, 15 автомобилей и шесть станций РЭБ в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 60 военнослужащих, 15 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Запорожец Запорожской области.
