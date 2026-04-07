Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское, Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса и Лесное Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.
