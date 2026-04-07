Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
06:06 07.04.2026 (обновлено: 11:14 07.04.2026)
Священник рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах

РИА Новости: священник рассказал, что на яйцах нельзя изображать храмы и иконы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПасхальные яйца
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Пасхальные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. На пасхальных яйцах не следует изображать храмы, иконы и цитаты из Писания, чтобы не допускать их попадания в мусор, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
«
"Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания, потому что все это будет сниматься и выкидываться в мусор, что является кощунством. Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью "Христос воскресе". Так или иначе, это имя Божие, которое не должно попираться, не должно лежать в мусорном ведре. Поэтому просто красьте яйца и всё, ничего священного изображать на них не надо", – рассказал священник.
При этом если на обертке кулича оказались изображения храмов и крестов – их нужно сжечь, добавил он.
«
"Изображать же кресты, допустим, на куличах можно и нужно, но чтобы их съесть в конечном итоге. И не надо изображать кроликов: они не имеют никакого отношения к нашей православной Пасхе. В этом нет ничего предосудительного, просто видно, что человек немножко не в теме", – заключил собеседник агентства.
РелигияРусская православная церковьРелигиозные праздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала