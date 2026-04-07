Апелляция подтвердила выдачу Блиновской займов "Аквакультуре"

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, признавшей, что Елена Блиновская предоставила в виде займов более 200 миллионов рублей созданному для разведения рыбы вологодскому ООО "Аквакультура", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Аквакультуры" на принятое в декабре определение арбитражного суда Москвы

Как пояснил в суде первой инстанции представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской , несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса Блиновской. Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.

По словам юриста, это были притворные заимодавцы, через них "более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома".

Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным заимодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера.

Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.