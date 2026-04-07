17:09 07.04.2026
Апелляция подтвердила выдачу Блиновской займов "Аквакультуре" на 200 млн руб

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, признавшей, что Елена Блиновская предоставила в виде займов более 200 миллионов рублей созданному для разведения рыбы вологодскому ООО "Аквакультура", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Аквакультуры" на принятое в декабре определение арбитражного суда Москвы.
Как пояснил в суде первой инстанции представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса Блиновской. Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.
По словам юриста, это были притворные заимодавцы, через них "более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома".
Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным заимодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера.
Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
