В Израиле предупредили США о новой угрозе на Ближнем Востоке
15:21 07.04.2026
В Израиле предупредили США о новой угрозе на Ближнем Востоке

JPost: Турция становится новой угрозой для США и НАТО на смену Ирану

© REUTERS / Bryan WoolstonАмериканские военные перед вылетом на Ближний Восток
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. На фоне ослабления Ирана Турция усиливает влияние в регионе и ставит под угрозу интересы НАТО и США, пишет JPost.
Как отмечают авторы материала, Анкара действует все более нагло, демонстрируя полную независимость от Вашингтона. Среди последних шагов — размещение шести истребителей F-16 на занятой части Кипра, что является явным актом запугивания Израиля.
"Опасность заключается не в том, чтобы ошибочно называть Турцию Ираном. Она в том, чтобы продолжать относиться к Анкаре как к нормальному союзнику, когда она уже не ведет себя как таковой", — говорится в статье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранИзраильСШАНАТОF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
