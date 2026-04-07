В Израиле предупредили США о новой угрозе на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. На фоне ослабления Ирана Турция усиливает влияние в регионе и ставит под угрозу интересы НАТО и США, пишет JPost.
Как отмечают авторы материала, Анкара действует все более нагло, демонстрируя полную независимость от Вашингтона. Среди последних шагов — размещение шести истребителей F-16 на занятой части Кипра, что является явным актом запугивания Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
