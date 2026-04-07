Удары на Харке были нанесены по военным целям, пишут американские СМИ

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Американский чиновник утверждает, что удары на иранском острове Харк, являющемся главным узлом нефтяного экспорта Ирана, были нанесены по военным целям, сообщил журналист портала Axios Барак Равил.
Ранее агентство Mehr передавало, что США и Израиль атаковали иранский остров. Оно не уточнило, какие именно объекты острова подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
"Американские военные нанесли удары по военным объектам на острове Харк, сообщает чиновник США", - написал Равид в соцсети X.
РИА Новости обратилось за письменным комментарием в Пентагон и Центральное командование ВС США с просьбой оперативно подтвердить или опровергнуть сообщения о нанесении ударов по Харку, однако на момент публикации материала американские военные не ответили на запрос агентства.