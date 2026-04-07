США предложили Ирану отстранить Уиткоффа от переговоров, пишет Fars - РИА Новости, 07.04.2026
11:12 07.04.2026
США предложили Ирану отстранить Уиткоффа от переговоров, пишет Fars

Fars: США предложили Ирану Вэнса как переговорщика для урегулирования конфликта

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Вашингтон предложил Ирану отстранить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа от переговоров по урегулированию конфликта, их должен вести вице-президент Джей Ди Вэнс, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источник.
"Трамп явно стремится к встрече и сделке. Предложение США включает отстранение Уиткоффа из-за его близости к кругу (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху и переговоры с Вэнсом для построения более серьезного пути в ответ на требования Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются и идут хорошо при участии Вэнса и Уиткоффа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
