СМИ: США хотят избежать обвинений в военных преступлениях в Иране

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США пытаются избежать обвинений в военных преступлениях при ударах по инфраструктуре Ирана, поэтому Пентагон пересматривает список иранских энергообъектов, включая в него те, что обеспечивают не только гражданское население, но и военных, пишет газета Politico со ссылкой на двух неназванных представителей ведомства.