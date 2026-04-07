СМИ: США хотят избежать обвинений в военных преступлениях в Иране

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США пытаются избежать обвинений в военных преступлениях при ударах по инфраструктуре Ирана, поэтому Пентагон пересматривает список иранских энергообъектов, включая в него те, что обеспечивают не только гражданское население, но и военных, пишет газета Politico со ссылкой на двух неназванных представителей ведомства.
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик завил, что возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям – будут представлять собой нарушение международного права.
"Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые он может атаковать, включает в него список объектов, обеспечивающих... как гражданское население, так и военных. Это вероятный обходной путь, если администрацию (США - ред.) обвинят в военных преступлениях за удары по базовой инфраструктуре", - пишет издание.
Как отмечает издание, в Пентагоне напряженно обсуждают вопрос о том, где проходит граница между военными и гражданскими целями. Например, в Вашингтоне считают, что водоочистные сооружения могут считаться целями, поскольку военным тоже нужна вода для питья.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Американский лидер в понедельник не стал отвечать на вопрос о том, считается ли атака на гражданскую инфраструктуру Ирана военным преступлением. Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
