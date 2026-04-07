Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 07.04.2026 (обновлено: 11:51 07.04.2026)
СМИ: США хотят избежать обвинений в военных преступлениях в Иране

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США пытаются избежать обвинений в военных преступлениях при ударах по инфраструктуре Ирана, поэтому Пентагон пересматривает список иранских энергообъектов, включая в него те, что обеспечивают не только гражданское население, но и военных, пишет газета Politico со ссылкой на двух неназванных представителей ведомства.
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик завил, что возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям – будут представлять собой нарушение международного права.
"Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые он может атаковать, включает в него список объектов, обеспечивающих... как гражданское население, так и военных. Это вероятный обходной путь, если администрацию (США - ред.) обвинят в военных преступлениях за удары по базовой инфраструктуре", - пишет издание.
Как отмечает издание, в Пентагоне напряженно обсуждают вопрос о том, где проходит граница между военными и гражданскими целями. Например, в Вашингтоне считают, что водоочистные сооружения могут считаться целями, поскольку военным тоже нужна вода для питья.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Американский лидер в понедельник не стал отвечать на вопрос о том, считается ли атака на гражданскую инфраструктуру Ирана военным преступлением. Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Стефан ДюжаррикДональд ТрампМинистерство обороны СШАPoliticoООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала