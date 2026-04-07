РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) в официальном Telegram-канале выразила соболезнования в связи со смертью бывшего тренера петербургского "Зенита" и сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу.
О смерти специалиста на 81-м году жизни стало известно во вторник.
Ранее Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции (0:1). Затем тренера ввели в состояние искусственной комы. Позднее у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.