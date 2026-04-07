У Луческу выявили инсульты и проблемы с кровообращением в легких
17:02 07.04.2026
У Луческу выявили инсульты и проблемы с кровообращением в легких

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу прошел комплексное обследование, по результатам которого у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие, сообщает журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.
Ранее 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Затем специалиста ввели в состояние искусственной комы. В понедельник некоторые СМИ начали распространять информацию о смерти специалиста.
"Луческу не умер, и у него нет смерти мозга. Его ввели в искусственную кому, потому что его сердце не работает. Врачи наблюдают за ним, чтобы понять, что можно сделать и как действовать дальше. Будьте осторожны с новостями, которые вы читаете, и продолжайте молиться. Больница, где проходит лечение Луческу, только что выпустила заявление: по результатам комплексного обследования у него также выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие", - написал журналист.
В четверг Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.
