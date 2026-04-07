МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская армия нанесла удары по украинским предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, а также военным аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1 210 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, три авиабомбы и 217 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотных летательных аппаратов, 653 зенитных ракетных комплекса, 28 736 танков и других боевых бронированных машин, 1 696 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 815 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кто попадает в ряды ВСУ

Сотрудники военкомата в Киеве похитили мужчину во время прогулки с собакой, забрав в том числе и животное, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Военнопленный ВСУ Руслан Левчук на видео Минобороны РФ рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не воевать за Владимира Зеленского.

Новости с ЛБС

Комбриг 35-й бригады ВСУ полковник Алексей Булахов понижен до командира полка за потери в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Каждое применение дрона-перехватчика "Ёлка" - это сбитая воздушная цель ВСУ, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетной батареи 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки "Центр" с позывным "Тигр34".

Штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ обеспечивают просроченной тушенкой из-за коррупционных схем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Старший техник расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" с позывным "Кумач", этнический немец, проживший 16 лет в Германии, рассказал РИА Новости, как вернулся в Россию, а затем добровольно отправился в зону спецоперации.

Подлость ВСУ

ВСУ 17 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым районам Курской области, сбиты 13 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

За неделю с 30 марта по 5 апреля от атак ВСУ погибли 25 мирных жителей России, в том числе два ребенка, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко погиб, спасая детей при атаке ВСУ на школу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Киевский режим продолжает целенаправленно нападать на гражданских лиц, включая представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неотвратимость наказания

Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Австралии завели дело против резервиста армии Винсента Трана за предполагаемую работу на вооруженные силы Украины в качестве оператора БПЛА; он обвиняется в нарушении оборонного законодательства Австралии, запрещающего работу на иностранные вооруженные силы без специального разрешения, передает австралийский телеканал ABC.

Члены организации "Чеченская республика Ичкерия" воюют против России на стороне киевского режима, они участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях , убивали российских военных и мирных жителей, сообщили в ФСБ РФ.