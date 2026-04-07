Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2026

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 апреля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников, 653 зенитных ракетных комплекса, 28 736 танков и других бронемашин, 1 696 реактивных систем залпового огня, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 58 815 единиц автомобильной техники.