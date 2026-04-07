Лукашенко заявил об интересе Минска к развитию сотрудничества с Вьетнамом - РИА Новости, 07.04.2026
12:21 07.04.2026 (обновлено: 12:24 07.04.2026)
Лукашенко заявил об интересе Минска к развитию сотрудничества с Вьетнамом

Лукашенко заявил об интересе Минска к углублению сотрудничества с Вьетнамом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама и заявил об интересе Минска к углублению сотрудничества с этой страной, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам", - сообщила пресс-служба.
В сообщении отмечается, что белорусский президент подтвердил в поздравлении заинтересованность Белоруссии "в дальнейшем углублении многопланового взаимодействия, которому должно содействовать согласование и подписание дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026-2028 годы".
Глава белорусского государства отметил, что качественному расширению контактов способствует установление между двумя странами стратегического партнерства. Ярким свидетельством этому стали недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения, подчеркивается в поздравлении.
"Убежден, что под Вашим руководством страна будет уверенно двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем продолжат укрепляться на пользу наших дружественных народов", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко пожелал То Ламу отличного здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в его созидательной работе, а каждому жителю Вьетнама мира и благополучия.
