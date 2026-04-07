Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 07.04.2026 (обновлено: 12:01 07.04.2026)
Соседи семьи, погибшей от БПЛА во Владимирской области, получили ранения

© Губерния 33/TelegramПоследствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. 7 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Соседи погибшей в результате удара БПЛА по двухквартирному дому во Владимирской области семьи получили ранения, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеский БПЛА попал в двухквартирный дом, в результате удара погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги.
"Губернатор Александр Авдеев, глава округа Анна Кузнецова находятся на месте трагедии в селе Андреевское. Работают все оперативные службы… Есть пострадавшие в домах по соседству", - говорится в сообщении регионального правительства.
В пресс-службе отметили, что всем будет оказана необходимая материальная помощь.
Спасшаяся при атаке БПЛА под Владимиром девочка находится у родственников
08:00
 
ПроисшествияВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Анна Кузнецова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала