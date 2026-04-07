Последствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. 7 апреля 2026

Последствия атаки ВСУ по частному дому в Александровском районе Владимирской области. 7 апреля 2026

Соседи семьи, погибшей от БПЛА во Владимирской области, получили ранения

ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Соседи погибшей в результате удара БПЛА по двухквартирному дому во Владимирской области семьи получили ранения, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале

Во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеский БПЛА попал в двухквартирный дом, в результате удара погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги.

"Губернатор Александр Авдеев, глава округа Анна Кузнецова находятся на месте трагедии в селе Андреевское. Работают все оперативные службы… Есть пострадавшие в домах по соседству", - говорится в сообщении регионального правительства.