Москвичей предупредили о снегопадах

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снегопады придут в Москву в четверг, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В среду циклонический вихрь провернется против часовой стрелки и закачает в Центральную России первую порцию арктического холода. В результате дожди станут переходить в заряды мокрого снега. Под утро воздух остынет до 0 - плюс 2, а днем уже не выше плюс 3 - плюс 5. И это только начало", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в четверг в тылу североатлантического циклона осадки перейдут в снегопады, а на земле появится временный снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы. По его словам, в сумерках похолодает до минус 2 - плюс 1, а в дневные часы не выше 0 - плюс 3 градусов.
"В пятницу заряды снега продолжатся. На дорогах появится сильная гололедица толщиной до 15-20 миллиметров. Ночной термометр покажет 0 - минус 3, в середине дня 0 - плюс 3", - добавил он.
По словам синоптика, в субботу холодная снежная хватка циклона ослабеет, осадков в смешанном агрегатном состоянии станет меньше, и они пройдут лишь локально, ночью минус 2 - плюс 1, днем до плюс 5 градусов.
"В воскресенье - облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Под утро 0 - плюс 3, днем до плюс 7. Снежный покров растает", - заключил Тишковец.