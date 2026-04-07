Москвичей предупредили о снегопадах

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снегопады придут в Москву в четверг, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Евгений Тишковец.

"В среду циклонический вихрь провернется против часовой стрелки и закачает в Центральную России первую порцию арктического холода. В результате дожди станут переходить в заряды мокрого снега. Под утро воздух остынет до 0 - плюс 2, а днем уже не выше плюс 3 - плюс 5. И это только начало", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в четверг в тылу североатлантического циклона осадки перейдут в снегопады, а на земле появится временный снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы. По его словам, в сумерках похолодает до минус 2 - плюс 1, а в дневные часы не выше 0 - плюс 3 градусов.

"В пятницу заряды снега продолжатся. На дорогах появится сильная гололедица толщиной до 15-20 миллиметров. Ночной термометр покажет 0 - минус 3, в середине дня 0 - плюс 3", - добавил он.

По словам синоптика, в субботу холодная снежная хватка циклона ослабеет, осадков в смешанном агрегатном состоянии станет меньше, и они пройдут лишь локально, ночью минус 2 - плюс 1, днем до плюс 5 градусов.