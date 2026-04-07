В "Динамо" не исключили возвращения Смолова в клуб - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
11:04 07.04.2026 (обновлено: 11:22 07.04.2026)
В "Динамо" не исключили возвращения Смолова в клуб

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в футбольный клуб воспитанника "бело-голубых" Федора Смолова.
В начале апреля Смолов рассказал журналистам, что склоняется к завершению карьеры игрока, но допустил, что может понадобиться какой-то команде в случае потенциального ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
«
"Возобновит - будем рассматривать. Или не будем. Он сейчас в нормальном состоянии", - сказал Пивоваров, отвечая на вопрос о том, готово ли "Динамо" рассмотреть возможность возвращения в клуб Смолова.
Смолову 36 лет. За "Динамо" он провел 216 матчей в различных турнирах, набрав 46 очков (29+17) по системе "гол + пас". Последним профессиональным клубом форварда был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
