В "Динамо" не исключили возвращения Смолова в клуб

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в футбольный клуб воспитанника "бело-голубых" Федора Смолова.
В начале апреля Смолов рассказал журналистам, что склоняется к завершению карьеры игрока, но допустил, что может понадобиться какой-то команде в случае потенциального ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
"Возобновит - будем рассматривать. Или не будем. Он сейчас в нормальном состоянии", - сказал Пивоваров, отвечая на вопрос о том, готово ли "Динамо" рассмотреть возможность возвращения в клуб Смолова.