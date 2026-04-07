Все больше стран ЕС хотят ограничения права вето, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все больше государств Евросоюза хотят ограничить или полностью отменить право вето, позволяющее отдельным странам блокировать решения, пишет издание Politico.
"Недовольство безвыходной ситуацией выходит наружу, все больше стран во главе с Германией и Швецией стремятся существенно ограничить или полностью отменить право национального вето, позволяющее одной столице блокировать действия союза", — говорится в статье.
Вопрос о возможной отмене права вето возник на фоне того, что Евросоюз уже несколько месяцев не может предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Его, как и 20-й пакет антироссийских санкций, заблокировала Венгрия. В Будапеште заявили, что сделали это в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Аналогичной позиции придерживаются и власти Словакии.