Все больше стран ЕС хотят ограничения права вето, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
10:50 07.04.2026 (обновлено: 13:37 07.04.2026)
Все больше стран ЕС хотят ограничения права вето, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все больше государств Евросоюза хотят ограничить или полностью отменить право вето, позволяющее отдельным странам блокировать решения, пишет издание Politico.
«

"Недовольство безвыходной ситуацией выходит наружу, все больше стран во главе с Германией и Швецией стремятся существенно ограничить или полностью отменить право национального вето, позволяющее одной столице блокировать действия союза", — говорится в статье.

Другие члены ЕС, в том числе Франция и Бельгия, упорно отстаивают право вето. По их мнению, оно имеет основополагающее значение для их национальных интересов, отмечает Politico.
Вопрос о возможной отмене права вето возник на фоне того, что Евросоюз уже несколько месяцев не может предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Его, как и 20-й пакет антироссийских санкций, заблокировала Венгрия. В Будапеште заявили, что сделали это в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Аналогичной позиции придерживаются и власти Словакии.
