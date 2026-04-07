Зарубежные СМИ пишут о системном параличе Евросоюза

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Неспособность ЕС принимать согласованные решения говорит о системном параличе, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
"Неспособность ЕС принимать согласованные решения - такие как разблокировка кредита в размере 90 миллиардов евро для Киева... - свидетельствуют системном параличе", - говорится в публикации.
По данным издания, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, украинского конфликта и напряженных трансатлантических отношений ЕС рискует оказаться в стороне в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем его система может справиться.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.