Слово "Физтех" вошло в словарь русского языка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Слово "Физтех" вошло в словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН в значении "Московский физико-технический институт", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

« "Слово "Физтех" официально закреплено в качестве академической нормы русского языка: оно внесено в научно-информационный орфографический ресурс "Академос" Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН в значении "Московский физико-технический институт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2026 году МФТИ исполнится 80 лет.

Согласно данным ресурса, слово "физтех" также закреплено в словаре, но обозначает любой физико-технический институт или университет, где можно получить инженерное образование.