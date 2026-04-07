Слово "Физтех" вошло в словарь русского языка
04:04 07.04.2026
Слово "Физтех" вошло в словарь русского языка

РИА Новости: слово "Физтех" вошло в словарь Института русского языка

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Слово "Физтех" вошло в словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН в значении "Московский физико-технический институт", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Слово "Физтех" официально закреплено в качестве академической нормы русского языка: оно внесено в научно-информационный орфографический ресурс "Академос" Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН в значении "Московский физико-технический институт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2026 году МФТИ исполнится 80 лет.
Согласно данным ресурса, слово "физтех" также закреплено в словаре, но обозначает любой физико-технический институт или университет, где можно получить инженерное образование.
Электронный словарь "Академос" постоянно пополняется как новыми словами, впервые получающими нормативное оформление, так и давно существующими, но ранее в словаре не представленными.
