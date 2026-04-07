В Запорожской области устанавливают причастных к атаке на школу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские следователи после атаки на школу в Запорожской области изъяли предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются причастные к теракту представители ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следствием проведен осмотр места происшествия. Зафиксированы разрушения объектов, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время по ним будут назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления", - сказала она.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших и остальных детей эвакуировали. Губернатор добавлял, что под удар противника попали и прибывшие на место машины скорой помощи. Один человек погиб – первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.