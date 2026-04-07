Кравцов рассказал о преимуществах введения оценок за поведение в школах

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введение оценки за поведение в школах РФ поможет исключить необоснованные обвинения в адрес педагога, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога. Кроме того, ранняя и объективная фиксация отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку, скорректировать трудности в общении и обучении", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а с 2027/28 учебного года эта модель будет введена во всех общеобразовательных организациях России.