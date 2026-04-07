Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о преимуществах введения оценок за поведение в школах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 07.04.2026 (обновлено: 18:04 07.04.2026)
Кравцов рассказал о преимуществах введения оценок за поведение в школах

Кравцов: оценка за поведение исключит необоснованные обвинения в адрес учителей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введение оценки за поведение в школах РФ поможет исключить необоснованные обвинения в адрес педагога, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«

"Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога. Кроме того, ранняя и объективная фиксация отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку, скорректировать трудности в общении и обучении", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а с 2027/28 учебного года эта модель будет введена во всех общеобразовательных организациях России.
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала