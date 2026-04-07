Балицкий назвал удар по школе в Запорожской области бесчеловечным

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Удар ВСУ по школе в запорожской Великой Знаменке - вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"Произошёл вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие", - написал он в канале в Мах.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавших и остальных детей эвакуировали. Пострадали 10 человек, семеро детей и трое взрослых. Один человек погиб, это первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.