Рейтинг@Mail.ru
Учеников пермской школы отправят на дистант после нападения на педагога - РИА Новости, 07.04.2026
09:20 07.04.2026 (обновлено: 09:47 07.04.2026)
Учеников пермской школы отправят на дистант после нападения школьника на учителя

© Фото : Администрация Добрянского муниципального округа/ВКонтактеШкола № 5 в Добрянке, Пермский край, в котором произошло убийство учительницы
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Ученики второй смены школы в пермской Добрянке после нападения подростка на педагога будут отправлены на дистанционное обучение, первая смена учится до четвертого урока, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учительницу у школы в пермской Добрянке. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Женщина скончалась в больнице.
"Первая смена школы продолжает учиться до 4 урока. Вторая смена уйдет на дистанционное обучение. Ситуация находится на контроле", - сообщил глава округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
