Пермская школа, у которой подросток напал на учителя, работает штатно

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Школа в пермской Добрянке, рядом с которой подросток напал на учителя, работает штатно, ученикам ничего не угрожает, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что педагог находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Сегодня 7 апреля в Добрянской школе №5 произошло ЧП. Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает. Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику", - написал Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".