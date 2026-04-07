В Госдуме рассказали, нужно ли из-за похолодания снова менять резину

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Принимая решение о смене резины обратно с летней на зимнюю, автомобилистам следует руководствоваться рекомендациями органов власти своего региона, а также соображениями безопасности, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили о том, что гололедица и отложение мокрого снега на проводах и деревьях ожидаются в Подмосковье во вторник и среду.
"В каждом регионе своя ситуация. Руководствоваться нужно теми рекомендациями, которые дают органы государственной власти, которые отвечают за транспортную сферу, за вопросы безопасности дорожного движения... Поэтому погода переменчива, и, принимая решение о смене резины с летней на зимнюю или с зимней на летнюю, нужно, конечно, анализировать и думать прежде всего о безопасности", - сказал "Газете.Ru" Нилов.
Депутат отметил, что в Москве автомобилистам следует руководствоваться рекомендациями департамента транспорта и Госавтоинспекции.