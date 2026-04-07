Воробьев обсудил с главой Серпухова направления развития городского округа

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с главой Серпухова Алексеем Шимко приоритетные направления развития городского округа, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Это модернизация инженерных сетей, реализация инвестпроектов, ремонт дорожной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание комфортной городской среды.

"Серпухов — большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое", - подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В Подмосковье реализуется модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, она затрагивает в том числе и городской округ Серпухов. Работы в муниципалитете ведутся как по госпрограмме, так и в рамках концессий и инвестпрограмм. В этом году должны построить две блочно-модульных котельных на восемь котлов и участки теплосетей в Серпухове. А в Пущине до 2029 года планируется реконструкция котельной и двух участков сетей.

"Значительные вложения идут и в водоотведение, и в модернизацию тепла. "Газпром теплоэнерго МО" реализует мероприятия в рамках заключенных концессионных соглашений — с 2019 по 2023 годы построено, реконструировано и проведено техническое перевооружение 34 объектов теплоэнергетики. В частности, мы запустили 11 новых блочно-модульных котельных и обновили более 2,5 километра теплосетей. В общей сложности стабильное тепло и горячую воду получили почти 24 тысячи жителей округа. Также важным этапом стало открытие Единого диспетчерского центра для контроля за всей системой в режиме реального времени", — отметил Шимко.

В 2026-2027 годах в рамках концессии "Газпром теплоэнерго МО" планирует построить теплогенерирующие установки в деревнях Волохове и Каргашине, а также модернизировать котельную в поселке Мирном.

По инвестпрограмме в этом и следующем годах запланировано отремонтировать две котельных и 16,8 километра сетей.

В водоснабжении и водоотведении одна из ключевых задач — реконструкция очистных сооружений в Серпухове (первый этап завершат в 2027 году). После завершения мощность очистных сооружений составит 60 тысяч кубических метров в сутки, перемены почувствуют 138,8 тысячи жителей.

Шимко указал, что в округе растет приток инвестиций. В прошлом году они превысили рубеж 30 миллиардов рублей, а в этом ожидается, что перешагнут 35 миллиардов рублей, будет создано свыше 4,2 тысячи рабочих мест.

"В прошлом году мы реализовали 11 крупных инвестиционных проектов на 5,5 миллиарда рублей, что дало округу 230 рабочих мест. Это такие проекты, как "Технониколь" и "Маревен Фуд Сэнтрал", где были сделаны большие вложения. Также отмечу "Турбокомплект" — наше градообразующее предприятие, которое помимо налоговых поступлений обеспечивает стабильную занятость населения", — рассказал глава Серпухова.

До 2035 года в округе планируют реализовать еще 21 проект с общим объемом инвестиций свыше 46 миллиардов рублей.

На встрече обсудили также модернизацию дорожной инфраструктуры. В прошлом году в городском округе Серпухов отремонтировано более 36 километров муниципальных дорог, в этом планируется почти такой же объем. В настоящее время завершается модернизация двух мостов. Летом должны запустить движение на сооружении "Бутурлино", а осенью — "Лукино".

Актуальной задачей в округе остается расселение аварийного жилья. На данный момент работы ведутся по 44 многоквартирным домам (МКД) — 25 из них уже частично расселены. Параллельно с этим в округе продолжается капремонт МКД. В течение ближайших трех лет планируется обновить 137 домов: отремонтировать кровли, фасады и внутридомовые инженерные системы, заменить лифты и индивидуальные тепловые пункты, провести газовые работы.

Глава округа также рассказал о капремонте соцобъектов. В прошлом году ввели два детских сада в поселке Пограничном и деревне Васильевской, а также пять школ в общей сложности на 3,5 тысячи мест.

"В 2026 году у нас в госпрограмме — два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Противне и Липицах, а в 2027 году — две ДШИ (детская школа искусств - ред.) в Серпухове и Пущине", - добавил Шимко.

Он подчеркнул, что сейчас в Протвине идет капитальный ремонт Губернского колледжа. В 2025 году там создан кластер в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы России "Развитие образования" по отрасли "Индустрия робототехники".

В текущем году модернизируют также три дома культуры: ДК "Исток" и Дворец торжеств "Центральный" в Серпухове капитально отремонтируют, а в ДК поселка Большевика обновят кровлю и фасад.

Глава отметил, что активно развивается опытно-образовательная площадка "БиоТех-Пущино". В этом образовательном центре созданы все условия для профориентации учащихся в области технических и естественно-научных дисциплин, развития творческого и научного потенциала. На данный момент "БиоТех-Пущино" объединяет более 500 одаренных детей. Планируется открыть восемь лабораторий: три — робототехники, по одной — биохимии, биофизики и биомедицины, а также лабораторию виртуальной реалиности и ИТ-класс.

Развиваются в городском округе и спортивные проекты. Например, "Школьная лига" уже охватила 12 образовательных учреждений округа. Почти 700 участвуют в состязаниях по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам.

Шимко добавил, что с 1 сентября запускают еще одно направление — гонки дронов. Уже подобрали 10 пилотных учебных заведений, выделили им средства на ремонтное оборудование. Также к этому откроют соответствующее отделение в спортивной школе.