В СБР посоветовали Серохвостову определиться, шоумен он или биатлонист

Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх в Пекине, где занял 19-е место в спринте и 39-е в гонке преследования. Также на счету 27-летнего Cерохвостова есть победа на Кубке мира в составе эстафетной команды России в Оберхофе в 2022 году.

"Мне кажется, что Даниилу нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу. С моей точки зрения, Даниил провел свой лучший сезон, когда готовился с Каминским в прошлом году. До конца января он был на голову сильнее всех по лыжному ходу. Как только он отошел от Юрия Михайловича и поехал на заключительный этап подготовки с другим тренером, начались проблемы со здоровьем. Как бы мы его не убеждали, он принял решение готовиться к сезону самостоятельно. И все видят, к чему это привело. Сезон оказался неудачным, нет ни стрельбы, ни хода. Конечно, потенциально он очень сильный спортсмен. Дай бог, чтобы справился со своими проблемами", - сказал Ростовцев.