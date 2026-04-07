В СБР посоветовали Серохвостову определиться, шоумен он или биатлонист - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
16:45 07.04.2026 (обновлено: 16:48 07.04.2026)
В СБР посоветовали Серохвостову определиться, шоумен он или биатлонист

Ростовцев: Cерохвостову нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, высказался о перспективах биатлониста Даниила Серохвостова в будущем.
Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх в Пекине, где занял 19-е место в спринте и 39-е в гонке преследования. Также на счету 27-летнего Cерохвостова есть победа на Кубке мира в составе эстафетной команды России в Оберхофе в 2022 году.
Юрий Каминский - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Каминский рассказал, в каком виде спорта продолжит карьеру
31 марта, 15:04
"Мне кажется, что Даниилу нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу. С моей точки зрения, Даниил провел свой лучший сезон, когда готовился с Каминским в прошлом году. До конца января он был на голову сильнее всех по лыжному ходу. Как только он отошел от Юрия Михайловича и поехал на заключительный этап подготовки с другим тренером, начались проблемы со здоровьем. Как бы мы его не убеждали, он принял решение готовиться к сезону самостоятельно. И все видят, к чему это привело. Сезон оказался неудачным, нет ни стрельбы, ни хода. Конечно, потенциально он очень сильный спортсмен. Дай бог, чтобы справился со своими проблемами", - сказал Ростовцев.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Полностью интервью Ростовцева читайте в четверг на сайте РИА Новости.
Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В IBU заявили, как отреагируют на решение CAS по российским биатлонистам
14:22
 
