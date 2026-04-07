Русофобия в Германии достигла невиданных масштабов, заявил Нечаев - РИА Новости, 07.04.2026
23:38 07.04.2026
Посол Нечаев: русофобия в Германии достигла не имеющих прецедентов масштабов

БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь период после Великой Отечественной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"К сожалению, сегодня русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период", - сказал Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten.
По его словам, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.
Говоря о проявлениях русофобии в Германии, Нечаев указал, что в стране систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг России и любых контактов с российскими государственными или общественными организациями, а также СМИ.
"Сегодня русофобия де-факто стала одним из основных столпов внутриполитической повестки, призванной оправдать радикальное переформатирование социально-экономической модели в пользу масштабной милитаризации (Германии - ред.), - отметил российский посол.
Он посетовал, что в Германии практически ежедневно звучат утверждения о якобы связанных с РФ "шпионах", "гибридных атаках" и "кампаниях по дезинформации".
"Любые технические инциденты или преднамеренные действия, направленные на создание помех в функционировании инфраструктуры Германии, немедленно приписываются российским спецслужбам. Цель этой клеветнической кампании очевидна: представить контакты с российскими представителями как можно более "токсичными" и опасными и запугать тех, кто по-прежнему готов сотрудничать с нами, чтобы восстановить некогда дружественные и конструктивные отношения между нашими странами и народами", - пояснил Нечаев.
При этом он назвал обнадеживающим тот факт, что значительная часть немецкого населения остается невосприимчивой к массированной антироссийской пропаганде.
"Мы рады, что здесь, в Германии, у нас по-прежнему есть много друзей, которые не поддаются влиянию антироссийской позиции официальных структур", - подчеркнул посол РФ.
