Потомок канцлера Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Немецкий предприниматель, основатель российско-германского общественного проекта "Бисмарк-диалог", внучатый племянник первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк рассказал РИА Новости об интересе жителей Германии к России и желании путешествовать по стране.

"Несмотря на попытки политиков, СМИ очернить РФ, интерес среди граждан ФРГ к ней огромный. Поверьте, я знаю, что говорю. Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами", - добавил он.