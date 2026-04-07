Потомок канцлера Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

21:20 07.04.2026
Внучатый племянник Бисмарка рассказал об интересе немцев к России

Александр фон Бисмарк. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Немецкий предприниматель, основатель российско-германского общественного проекта "Бисмарк-диалог", внучатый племянник первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк рассказал РИА Новости об интересе жителей Германии к России и желании путешествовать по стране.
"Власти Германии пытаются запретить в стране все русское, но культура вашей страны так велика, что ее невозможно перечеркнуть одним росчерком пера",- сказал он в кулуарах Московского экономического форума 2026.
По его словам, Россия обладает мощной мягкой силой.
"Несмотря на попытки политиков, СМИ очернить РФ, интерес среди граждан ФРГ к ней огромный. Поверьте, я знаю, что говорю. Каждый раз, как я возвращаюсь из России домой, друзья, знакомые закидывают меня самыми разными вопросами", - добавил он.
"Когда я рассказываю им, какой красивый и безопасный город Москва... они загораются желанием посетить Россию, увидеть Большой театр, Красную площадь, Кремль... Если бы Москва отменила бы сейчас для туристов из Германии визы, хотя бы для пребывания в стране в течение нескольких дней, сотни тысяч немцев с удовольствием сразу посетили бы Россию", - заключил он.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Хватит этого безумия!" В Германии выступили с внезапным призывом по России
20 марта, 17:28
 
