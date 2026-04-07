"Нашли врага". В США резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.04.2026
15:07 07.04.2026
"Нашли врага". В США резко высказались об отношениях с Россией

Дэвис: НАТО всегда искала себе врага и нашла его в лице России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. НАТО виновна в событиях Майдана в 2014 году и в начале конфликта на Украине в 2022 году, поскольку она намеренно искала себе врага в лице России, заявил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Мы отвергли возможность создания общеевропейской архитектуры безопасности, которая бы включала в себя все государства <…> и могла бы сдерживать весь континент, потенциально предотвратив как события Майдана в 2014 году, так и конфликт на Украине в 2022 году. Но нет, мы искали врага и в конце концов его нашли. Теперь нам остается только надеяться, что все более отчаявшиеся европейские силы НАТО не начнут искать других "монстров", чтобы попытаться уничтожить их и втянуть в войну всех нас, а не только Украину", — написал он.
По словам эксперта, Альянс сейчас представляет собой "анахронизм, отчаянно ищущий повод, чтобы доказать свою актуальность".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Военный блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
