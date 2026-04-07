В Кремле рассказали о контактах с Венгрией и Сербией по энергоресурсам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва ведет контакты с Будапештом и Белградом по вопросу поставок российских энергоресурсов в Венгрию и Сербию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.